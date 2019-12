Reh stirbt bei Zusammenstoß

Am Samstagmorgen befuhr ein Autofahrer die B287 von Nüdlingen in Richtung Bad Kissingen. Kurz vor der Stadtgrenze lief ihm ein Reh direkt vor den Wagen. Das Tier wurde durch den Aufprall sofort getötet, am Pkw wurde die Fahrzeugfront stark beschädigt. Die Polizei entfernte den Kadaver von der Straße und verständigte den zuständigen Jagdpächter. pol