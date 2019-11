Reh stirbt bei Zusammenstoß

Ein Reh erfasste ein 23-Jähriger mit seinem Fahrzeug am Dienstag gegen 17.15 Uhr auf der Kreisstraße KG 34 von Katzenbach kommend in Richtung Oehrberg. Das Tier überlebte den Zusammenprall nicht. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf circa 50 Euro. pol