Reh stirbt bei Wildunfall

Auf der Kreisstraße KG 2 von Weichtungen in Richtung Wermerichshausen erfasste am Donnerstagnachmittag, gegen 15.15 Uhr, eine Audi-Fahrerin ein Reh, das von links die Fahrbahn querte. Durch den Zusammenstoß wurde das Tier getötet. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 500 Euro. pol