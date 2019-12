Reh stirbt bei Verkehrsunfall

Ein 26-jähriger Autofahrer befuhr am Samstagabend die Kreisstraße von Windheim kommend in Richtung Bad Bocklet. Dabei kollidierte er mit einem von rechts die Fahrbahn kreuzenden Reh. Dieses erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Sonst wurde bei dem Unfall zum Glück niemand verletzt, so die Polizei in Bad Kissingen.