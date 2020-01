Reh stirbt bei Unfall

Auf der Staatsstraße 2790 zwischen Hammelburg und Untererthal ereignete sich in den Morgenstunden ein Wildunfall, als ein Reh die Fahrbahn überquerte. Ein Audi-Fahrer konnte eine Kollision nicht mehr verhindert und erfasste das Tier tödlich, wobei ein Sachschaden am Pkw in Höhe von etwa 2000 Euro entstand. Der zuständige Jagdpächter wurde verständigt, schreibt die Polizei. pol