Reh stirbt bei Unfall

Am Mittwochmorgen erfasste eine Pkw-Fahrerin auf der Kreisstraße zwischen Bad Kissingen und Schwarze Pfütze ein Reh. Das Tier verendete am Unfallort. Die Fahrerin blieb unverletzt, am Pkw entstand jedoch Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro. Der Jagdpächter wurde durch die Polizeidienststelle verständigt. pol