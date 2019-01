Reh stirbt bei Unfall

Auf der Staatsstraße 2294 wurde in der Nacht zum Freitag zwischen Gauaschach und Büchold ein Reh von einem Auto erfasst. Ein 66-jähriger Fahrer hatte eine Kollision nicht mehr verhindern können. Am Fiat entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Der zuständige Jagdpächter kümmerte sich um das tote Reh. pol