Oberthulba vor 18 Stunden

Reh stirbt bei Unfall

Am Donnerstagabend erfasste ein 73-jähriger Golffahrer auf der Kreisstraße von Garitz in Richtung Wittershausen ein Reh. Das Reh war sofort tot, der Jagdpächter wurde verständigt. Der Schaden am Pkw w...