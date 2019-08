Auf der Kreisstraße KG 2 von Münnerstadt in Richtung Burghausen erfasste am Donnerstag, gegen 7.30 Uhr, eine Suzuki-Fahrerin ein Reh, das nach einer Linkskurve über die Fahrbahn wollte. Das Tier starb noch an der Unfallstelle. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von 3000 Euro, schreibt die Polizei. pol