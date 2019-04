Reh springt vor Laster

Mit seinem Laster war in der Nacht auf Mittwoch ein 49-Jähriger von der Anschlussstelle Bad Brückenau/Wildflecken der A7 auf der B 286 in Richtung Bad Brückenau unterwegs. Etwa einen Kilometer vor der Abzweigung der Staatsstraße 2289 nach Wildflecken sprang plötzlich ein Reh vor seinen Lkw. Das Reh wurde getötet, am Laster entstand Blechschaden von rund 1000 Euro, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. pol