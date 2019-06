Am Dienstag, gegen 2.50 Uhr, fuhr ein Mercedes-Fahrer die B 287 von Winkels kommend in Richtung Nüdlingen, als plötzlich ein Reh von links auf die Fahrbahn sprang und mit dem Fahrzeug kollidierte. Das Reh rannte nach rechts in das hohe Gras weg. Am Pkw entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro. pol