Reh springt nach Unfall davon

Am Mittwochabend, gegen 21.20 Uhr, wurde auf der Staatsstraße 2290 zwischen Wittershausen und Oberthulba ein Reh von einem Pkw erfasst. Das Tier rannte nach der Kollision verletzt in den Wald. Der zuständige Jagdpächter wurde zwecks Nachsuche verständigt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von ca. 200 Euro. pol