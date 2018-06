Reh springt nach Unfall davon

pol



Am Donnerstagabend fuhr ein 46-jähriger Peugeot-Fahrer die B 287 von Nüdlingen in Richtung Bad Kissingen . Dabei erfasste er ein Reh. Das Tier wurde auf den rechten Fahrbahnrand geschleudert. Es stand wieder auf und rannte in den Wald. Der Sachschaden wird auf circa 1000 Euro geschätzt.