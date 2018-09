Reh springt davon und hinterlässt Schaden

Bei der Fahrt von Münnerstadt nach Großbardorf erfasste am Dienstagmorgen eine 31-jährige Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug ein Reh, das plötzlich auf die Straße sprang. Es entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro an der linken Front des Fahrzeugs. Das Reh sprang nach rechts davon. Der Jagdpächter wurde verständigt, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. pol