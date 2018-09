Reh springt ans Auto

Auf der Kreisstraße 34 von Katzenbach in Richtung Poppenroth fuhr ein Golffahrer am Freitagabend gegen 21 Uhr. Dabei sprang ihm ein Reh gegen die Fahrerseite seines Autos. Das Tier rettete sich wieder zurück auf die Wiese. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. pol