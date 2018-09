Reh sprang auf die Fahrbahn

Bei der Fahrt einer 58-jährigen Nissan-Fahrerin am Sonntagabend auf der Staatsstraße 2292 von Kleinbrach in Richtung Hausen kommend, kreuzte ein Reh die Fahrbahn. Das Fahrzeug erwischte das Tier mit der rechten Fahrzeugseite. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro. Das Reh sprang davon. pol