Reh rennt nach Unfall davon

Mit seinem Audi war ein 67-jähriger Mann in der Samstagnacht von Bad Kissingen in Richtung Hammelburg unterwegs, als unmittelbar vor ihm ein Reh die Bundesstraße 287 bei Machtilshausen überquerte. Beim Zusammenprall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Das vermutlich verletzte Reh verschwand, der Jagdpächter wurde verständigt. pol