Bad Kissingen vor 14 Stunden

Reh rennt nach Unfall davon

Auf der Kreisstraße KG 6 von Reiterswiesen in Richtung Eltingshausen erfasste am Montagnachmittag ein Opel-Fahrer ein Reh. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 3000 Euro. Das Tier rannte davon. ...