Hammelburg vor 17 Stunden

Reh rennt nach Unfall davon

Am Donnerstagmittag erfasste ein Pkw-Fahrer auf der B 287 von Fuchsstadt in Richtung Hammelburg ein Reh. Am Pkw entstand ein Schaden von ca. 1500 Euro. Das Tier lief davon, der Jagdpächter wurde infor...