Eine Hyundai-Fahrerin erfasste am Mittwochabend kurz vor Mitternacht ein Reh auf der Kreisstraße KG 20 von Bad Bocklet in Richtung Windheim. Kurz vor der Einmündung zum Grüngutplatz wollte das Tier die Straße überqueren und prallte gegen die Fahrertüre des Fahrzeugs. Dadurch entstand am Fahrzeug ein Schaden von circa 1000 Euro. Nach der Kollision rannte das Tier in den Wald. pol