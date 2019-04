Reh rennt nach Unfall davon

Am Montag in den frühen Morgenstunden fuhr ein 41-jähriger Skoda-Fahrer von der Schwarzen Pfütze kommend in Richtung Reiterswiesen die KG 8 entlang, als ein Reh die Fahrbahn überquerte kam es zur Kollision. Das Tier flüchtete in den Wald. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1000 Euro. pol