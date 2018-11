Reh rennt nach Unfall davon

Am Montagmorgen fuhr ein 32-jähriger VW-Fahrer die Staatsstraße 2291 von Oberthulba in Richtung Bad Kissingen, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn querte. Das Reh wurde vom Pkw erfasst und flüchtete. Der Jagdpächter wurde verständigt. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. pol