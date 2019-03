Reh rennt nach Kollision davon

Am Mittwoch gegen 17.30 Uhr ereignete sich auf der Kreisstraße 27 zwischen Diebach und Wartmannsroth ein Wildunfall, als ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Ein 78-jähriger Pkw-Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Das Tier flüchtete anschließend, der Jagdpächter wurde verständigt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. pol