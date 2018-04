Reh rennt in Leichtkraftrad

Zwischen Kulmbach und Wickenreuth kam es am Dienstag gegen 20.45 Uhr zu einem unglücklichen Zusammentreffen eines Kraftradfahrers mit einem Reh. Das Tier rannte seitlich in das Leichtkraftrad des 17-jährigen Fahrers und brachte ihn zusammen mit seiner 16-jährigen Sozia zu Fall. Hierbei zogen sich die beiden diverse Schürfwunden zu und mussten zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Leichtkraftrad entstand ein Sachschaden von 200 Euro.