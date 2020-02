Reh rennt gegen Auto und flüchtet

3500 Euro Sachschaden entstanden bei einem Wildunfall, der sich am Samstag, kurz vor Mitternacht ereignet hat. Eine 60-Jährige fuhr mit ihrem Pkw die Kreisstraße KG 1 von Reichenbach in Richtung Münnerstadt. Als ein Reh auf die Fahrbahn lief, kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Tier. Das Reh flüchtete nach dem Unfall in den Wald. pol