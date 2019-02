Bad Kissingen vor 14 Stunden

Reh rennt davon

Auf der B 287 von Bad Kissingen in Richtung Nüdlingen erfasste am Montag gegen 19.15 Uhr ein 56-Jähriger mit seinem Fahrzeug ein Reh. Nach der Kollision rannte das Tier davon. Der Jagdpächter wurde in...