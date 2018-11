Reh rannte nach Unfall davon

Auf der Bundesstraße B 287 von Bad Kissingen in Richtung Nüdlingen erfasste am Sonntag, gegen 17.40 Uhr, ein 67-jähriger Toyota-Fahrer ein Reh, das von links die Fahrbahn querte. Nach der Kollision rannte das Reh davon. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 150 Euro. Der Jagdpächter wurde zwecks Nachsuche über den Wildunfall informiert, teilt die Polizei Bad Kissingen mit. pol