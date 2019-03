Reh rannte davon

Auf der Fahrt von Reiterwiesen in Richtung Ostring erfasste in der Nacht zum Dienstag, gegen 2.40 Uhr, eine Autofahrerin ein Reh, das von rechts plötzlich über die Straße rannte. Nach der Kollision rannte das Tier den Hang hoch. Am Pkw entstand rund 500 Euro Schaden. Der Jagdpächter wurde über den Wildunfall informiert. pol