Reh prallt gegen Beifahrer-Türe

Zu einem Wildunfall kam es auf der Kreisstraße KG 8 am Dienstagmorgen. Kurz nach 6 Uhr war dort ein VW-Fahrer mit seinem Auto von Maßbach in Richtung Rannungen unterwegs, als kurz vor dem Waldparkplatz ein Reh von rechts in die Beifahrertür rannte. Nach dem Aufprall lief das Tier wieder zurück in den Wald, so die Polizei. Am Fahrzeug steht ein Schaden von circa 1500 Euro zu Buche. Der Jagdpächter wurde zur Nachsuche informiert. pol