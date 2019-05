Am frühen Freitagmorgen kollidierte auf der Kreisstraße 42 ein Lkw mit einem Reh. Der Unfall ereignete sich zwischen Wülfershausen und Langendorf. Das Reh flüchtete in den Wald und konnte nicht mehr gefunden werden. Der zuständige Jagdpächter wurde zur Nachsuche verständigt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. pol