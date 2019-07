Ein VW-Fahrer befuhr am Mittwoch, kurz nach 1 Uhr, die Ortsverbindung Reichenbach in Richtung Roth, als etwa 800 Meter vor Roth ein Reh die Fahrbahn querte. Das Tier wurde vom Fahrzeug erfasst. Wie die Polizei in ihrem Bericht mitteilt, konnte es jedoch nicht aufgefunden werden. Am Fahrzeug entstand im Frontbereich ein Schaden von circa 1500 Euro. pol