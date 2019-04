Reh nach Kollision nicht auffindbar

Auf der Kreisstraße KG 13 von Wittershausen in Richtung Bad Kissingen erfasste am Donnerstag, kurz nach 7 Uhr, eine Ford-Fahrerin ein Reh, das von links die Fahrbahn überqueren wollte. Bei der Kollision wurde das Fahrzeug im Frontbereich beschädigt, und das Reh lief zurück in den Wald. Der Schaden am Fahrzeug wird mit circa 6000 Euro beziffert. Der Jagdpächter wurde zwecks Nachsuche über den Wildunfall informiert. pol