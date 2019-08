Rund 10 000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Wildunfalls am Montagabend auf der B 286. Wie die Polizei schreibt, war dort ein Opel-Fahrer in Richtung Waldfenster unterwegs, als wenige Meter nach dem Lauterer Kreisverkehr ein Reh die Fahrbahn überqueren wollte. Ein Zusammenstoß konnte der Fahrer nicht mehr verhindern. Das Reh wurde durch den Aufprall getötet. Der Fahrer blieb unverletzt, jedoch entstand am Pkw hoher Sachschaden. pol