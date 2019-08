Auf der Kreisstraße KG 20 von Bad Bocklet in Richtung Burghausen erfasste am Mittwochmorgen ein Kleintransporter-Fahrer ein Reh. Das Tier wurde bei dem Unfall verletzt und musste von seinen Leiden durch einen Schuss erlöst werden. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 1500 Euro. pol