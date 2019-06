Am Donnerstagmorgen kam es auf der Staatsstraße 2294 erneut zu einem Unfall mit einem Reh. Eine 59-jährige VW-Fahrerin konnte den Zusammenstoß mit dem Tier auf der Strecke von Gauaschach in Richtung Lager Hammelburg nicht verhindern. Der Pkw wurde im Frontbereich beschädigt. Der Schaden beträgt ca. 500 Euro. Das Reh wurde so schwer verletzt, dass es von seinem Leiden erlöst werden musste. pol