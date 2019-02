Reh musste von Leiden erlöst werden

Eine VW-Fahrerin erfasste am Montagabend auf der Staatsstraße 2294 von Lager Hammelburg kommend in Richtung Gauaschach, ein Reh. Das Tier wurde so schwer verletzt, dass es von seinen Leiden erlöst werden musste. Der Jagdpächter wurde verständigt. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. pol