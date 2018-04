Reh musste von Leiden erlöst werden

Am Mittwochvormittag fuhr eine 76-Jährige mit ihrem Pkw von Bad Kissingen in Richtung Oberthulba. Ca. 300 Meter nach dem Ortsausgang erfasste sie ein Reh. Es wurde in den Straßengraben geschleudert und hatte sich die Hinterläufe gebrochen. Es musste vor Ort erlöst werden. Der Schaden am Fahrzeug beträgt ca. 400 Euro. pol