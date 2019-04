Bad Kissingen vor 13 Stunden

Reh musste von Leid erlöst werden

Ein Reh erfasste ein Pkw-Fahrer am Sonntagabend zwischen Euerdorf und Bad Kissingen auf der B 287. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro. Das Reh blieb verletzt am Straßenrand liegen...