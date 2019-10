Auf der Bundesstraße B 286 von Waldfenster in Richtung Lauterer Kreisel erfasste am Sonntag, gegen 19.40 Uhr, eine Seat-Fahrerin einen Rehbock, der die Fahrbahn querte. Das Tier wurde von der Fahrzeugfront erfasst und so schwer verletzt, dass es von der Streifenbesatzung von seinen Leiden erlöst werden musste. Am Pkw entstand ein Schaden von circa 1500 Euro. pol