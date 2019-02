Reh musste nach Unfall erlöst werden

Ein Reh wurde bei der Kollision mit einem Pkw auf der Staatsstraße 2292 zwischen Steinach und Aschach am Mittwochmorgen so schwer verletzt, dass es von einen vorbeikommenden Jäger von seinen Leiden erlöst werden musste. Das Tier war gegen 7 Uhr einem 28-Jährigen vor seinen Audi gelaufen. Am Auto entstand ein Schaden von 4000 Euro. - In Oerlenbach war ein Reh am Mittwochabend auf der ehemaligen B19 vor einen Bus gelaufen. Das Tier verendete am Unfallort. Am Bus entstand 2000 Euro Sachschaden. Der Jagdpächter wurde verständigt. pol