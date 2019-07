Als am Mittwoch um 5 Uhr morgens ein Pkw-Fahrer auf dem Wermerichshäuser Weg in Richtung Poppenlauer fuhr, wollte circa 300 Meter vor dem Ortsschild Poppenlauer ein Reh die Fahrbahn überqueren. Das Tier wurde von dem Auto erfasst und blieb verletzt im Straßengraben liegen. Durch den zuständigen Jagdpächter konnte es erlöst werden. Am Pkw beträgt die Schadenshöhe circa 100 Euro, schreibt die Polizei. pol