Reh musste durch Schuss erlöst werden

Eine VW-Fahrerin befuhr am Mittwoch, gegen 17.10 Uhr, mit ihrem Fahrzeug die Kreisstraße KG 4 in Richtung Ebenhausen, als ein Reh von rechts die Fahrbahn querte und es zum Zusammenstoß kam. Das Tier blieb schwer verletzt im Straßengraben liegen und musste durch einen Schuss aus der Dienstwaffe von seinen Leiden erlöst werden. Am Fahrzeug entstand circa 1500 Euro Schaden. pol