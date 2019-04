Reh musste durch Schuss erlöst werden

Eine Skoda-Fahrerin hat auf der Staatsstraße St 2292 von Unterebersbach in Richtung Steinach am Donnerstagmorgen, gegen 5.30 Uhr, ein Reh erfasst, das die Fahrbahn von links nach rechts überquerte. Nach dem Zusammenstoß mit dem Pkw blieb das Tier verletzt im Straßengraben liegen. Es musste durch einen Schuss aus der Dienstpistole erlöst werden. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 1000 Euro. pol