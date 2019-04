Eine 48-Jährige war am frühen Dienstagmorgen auf der Staatsstraße 2302 von Wartmannsroth in Richtung Waizenbach unterwegs, als zwei Rehe die Fahrbahn kreuzten. Hierbei wurde eins davon vom Pkw erfasst.

Das Tier war so schwer verletzt, dass es von seinen Leiden erlöst werden musste. Am Pkw war zunächst kein Schaden sichtbar, so die Polizei. pol