Reh muss nach Unfall erschossen werden

Eine 40-jährige Fahrerin hat mit ihrem Pkw auf der Kreisstraße KG 17 von Poppenroth in Richtung Katzenbach am Donnerstag, gegen 18.15 Uhr, ein Reh erfasst, das gerade die Fahrbahn queren wollte. Da das Tier schwer verletzt war, musste es an der Unfallstelle durch einen Schuss von der Polizei von seinem Leiden erlöst werden. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 1000 Euro, teilt die Polizei Bad Kissingen mit. pol