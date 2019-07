Auf der Kreisstraße KG 8 von Eltingshausen in Richtung Reiterswiesen erfasste am Donnerstagabend, ein BMW-Fahrer einen Rehbock. Bei dem Zusammenprall wurde das Tier so schwer verletzt, dass es durch einen Schuss aus der Dienstpistole der hinzugerufenen Polizeibeamten von seinen Leiden erlöst werden musste. Am Fahrzeug entstand bei dem Zusammenstoß ein Schaden von circa 1000 Euro. pol