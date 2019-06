Reh landet im Graben und läuft dann weg

Eine 20-jährige Seat-Fahrerin war in der Nacht von Montag auf Dienstag auf der B287 von Bad Kissingen in Richtung Nüdlingen unterwegs, als im Auslauf einer scharfen Rechtskurve auf einmal ein Reh auf der Fahrspur stand. Das Reh wurde von der Fahrzeugfront erfasst und blieb zunächst im Straßengraben liegen. Dann lief es weiter in den Wald. Die Polizeistreife konnte das Reh nicht auffinden. Der zuständige Jagdpächter wurde zur Nachsuche informiert. Der Pkw wurde nur leicht beschädigt, teilt die Polizeiinspektion Bad Kissingen mit. pol