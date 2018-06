Reh läuft nach Unfall davon

pol



Auf der Fahrt von Schweinfurt nach Oerlenbach erfasste am Freitag, kurz nach 4 Uhr, ein 42-jähriger Opel-Fahrer ein Reh, das die Fahrbahn querte. Nach der Kollision rannte das Tier zurück in eine angrenzende Wiese. Am Fahrzeug entstand geringer Sachschaden.