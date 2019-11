Reh läuft nach Kollision verletzt davon

Auf der Bundesstraße 286 von Waldfenster in Richtung Lauterer Kreisel war am Donnerstag, gegen 16.30 Uhr, eine 52-Jährige mit ihrem Pkw unterwegs, als ein Reh auf die Straße lief. Das Tier kollidierte mit dem Auto und lief verletzt davon. Der Schaden am Pkw beläuft sich auf circa 500 Euro. Der Jagdpächter wurde mit einer Nachschau betraut, schreibt die Polizei. pol