Reh läuft in Skoda und stirbt

Am Freitagmorgen gegen 7.30 Uhr befuhr ein 45-jähriger Mann mit seinem Skoda Oktavia die Staatsstraße 2207 von Nordhalben in Richtung Mauthaus. Kurz vor dem Ködelberg lief ihm ein Reh in sein Fahrzeug. Das Tier wurde durch den Anstoß getötet. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro. pol